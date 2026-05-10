Trump diz que EUA precisaria de apenas duas semanas para atacar alvos restantes no Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em uma entrevista exibida neste domingo (10) que levaria apenas duas semanas para atacar "cada um dos alvos" restantes no Irã, e acrescentou que a república islâmica já está "militarmente derrotada".

Na entrevista com a jornalista independente Sharyl Attkisson - gravada na semana passada -, ele também classificou a Otan como um "tigre de papel" e acusou os aliados de Washington de não terem prestado assistência na campanha contra Teerã. "Eles não estavam lá para ajudar."

Esses comentários surgem depois que o Irã anunciou, neste domingo, que respondeu à última proposta americana para pôr fim a um conflito que começou em 28 de fevereiro com ataques dos Estados Unidos e de Israel.

"Eles estão militarmente derrotados. Em suas próprias mentes, talvez não saibam disso. Mas acho que sabem", disse Trump na entrevista.

Ele sugeriu que o Exército americano poderia "intervir por mais duas semanas e atacar cada um dos alvos. Temos certos alvos que desejávamos atingir - e provavelmente já atacamos 70% deles -, mas temos outros que, hipoteticamente, poderíamos atacar".

"Mas mesmo que não fizéssemos isso, vocês sabem, seriam apenas os retoques finais", afirmou.