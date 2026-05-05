Trump diz que China tem sido muito cordial em relação ao Irã e que deve conversar com Xi

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta terça-feira, 5, que seu homólogo chinês, Xi Jinping, tem se mostrado muito cordial em relação ao Irã e que vai conversar com ele sobre a guerra do Oriente Médio em sua visita a Pequim na próxima semana.

"Não vemos resistência da China em relação ao Irã", disse o republicano em assinatura de decreto que restabelece o Prêmio do Teste de Aptidão Física Presidencial. "Fazemos muitos negócios com a China", acrescentou.