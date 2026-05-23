Trump diz que acordo de paz com Irã foi "em grande parte negociado" e fala em reabrir o Estreito de Ormuz

Donald Trump, presidente dos EUA. Jim WATSON / AFP

O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou neste sábado (23) que um acordo com o Irã, incluindo a abertura do Estreito de Ormuz, foi "em grande parte negociado" após conversas telefônicas com Israel e outros aliados na região. A declaração foi feita via redes sociais.

Ao anunciar o progresso, Trump disse que os aspectos e detalhes finais do acordo estão sendo discutidos e serão anunciados "em breve". Ele não especificou um cronograma para o anúncio.

Em post na rede social Truth Social, ele disse que havia acabado de ter uma "excelente conversa" com líderes da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Paquistão, Turquia, Egito, Jordânia e Bahrein, além de Israel, a respeito do Irã e de todos os assuntos relacionados a um memorando de entendimento voltado à paz.

— Os detalhes finais do entendimento seguem em discussão e devem ser anunciados em breve — destaca.

Entre os principais pontos do acordo, segundo Trump, está a abertura do Estreito de Ormuz, rota estratégica para o comércio global de petróleo.

Otimismo entre os funcionários

Os EUA e o Irã estavam perto de um acordo para pôr fim à guerra, disse no início deste sábado (23) um funcionário regional com conhecimento direto dos esforços de mediação liderados pelo Paquistão. A declaração foi feita depois que os EUA avaliaram uma nova rodada de ataques contra a República Islâmica.

Falando sob condição de anonimato para discutir deliberações a portas fechadas, a fonte oficial alertou que "disputas de última hora" poderiam comprometer os esforços. Esta não é a primeira vez nas últimas semanas que um acordo é descrito como próximo.

Localizado entre o Irã e Omã, o Estreito de Ormuz, que conecta o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e ao Mar Arábico, é considerado o corredor comercial marítimo mais importante do mundo para navios petroleiros. Reprodução / Arte/ GZH

Ele afirmou que o possível acordo incluiria uma declaração oficial do fim da guerra, com negociações de dois meses sobre o programa nuclear iraniano. O Estreito de Ormuz seria reaberto e os EUA encerrariam o bloqueio aos portos iranianos.