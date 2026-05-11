Trump diz estar ansioso sobre viagem à China e encontro com Xi Jinping

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 11, que está "muito ansioso" para sua viagem à China, onde se reunirá nesta semana com o presidente Xi Jinping em Pequim. O encontro é considerado decisivo para as relações entre as duas maiores economias do mundo.

Em mensagem divulgada antes da viagem, Trump adotou um tom otimista ao comentar o encontro com o líder chinês. "Estou muito ansioso pela minha viagem à China, um país incrível, com um líder, o presidente Xi, respeitado por todos. Grandes coisas acontecerão para ambos os países!", declarou o presidente americano em postagem na Truth Social.