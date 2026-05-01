Trump declara em carta ao Congresso que hostilidades no Irã 'terminaram'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que as hostilidades com o Irã "terminaram", em uma carta dirigida aos líderes parlamentares, em um momento em que o Congresso o pressionava para que solicitasse uma autorização caso o conflito se prolongasse por mais de 60 dias.

"Não houve troca de tiros entre as forças dos Estados Unidos e as do Irã desde 7 de abril de 2026. As hostilidades que começaram em 28 de fevereiro de 2026 terminaram", escreveu Trump em uma carta dirigida ao presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, e ao presidente temporário do Senado, Chuck Grassley.

Segundo a Constituição, só o Congresso pode declarar a guerra. No entanto, uma lei aprovada em 1973 permite ao presidente iniciar uma intervenção militar limitada para responder a uma situação de emergência criada por um ataque contra os Estados Unidos.

O mesmo texto exige que o presidente, se mantiver tropas mobilizadas durante mais de 60 dias, obtenha uma autorização do poder legislativo, diferente de uma declaração de guerra.

O conflito com o Irã começou em 28 de fevereiro, mas a notificação oficial da Casa Branca ao Congresso sobre o início das hostilidades só ocorreu dois dias depois. O 1º de maio representava, portanto, a data limite de 60 dias para obter a autorização dos parlamentares.