Trump critica juiz que proibiu construção do salão de festas da Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o juiz Richard Leon, que proibiu a construção do salão de festas que Trump planejava para a Casa Branca, em uma publicação nas redes sociais. O presidente norte-americano alegou que o 'droneporto' que ficaria no salão será o maior e mais sofisticado do mundo.

Trump argumentou que Leon está "brincando" com a segurança dos EUA e que ele seria responsabilizado caso algo acontecesse ao país.

"Ele já criou problemas suficientes ao permitir que informações 'ultrassecretas' fossem divulgadas e expostas", reclamou o presidente dos EUA.

Trump alega que Leon está agindo em um processo movido por "uma mulher sem legitimidade". "Com o advento de armamentos modernos altamente sofisticados e poderosos, não podemos mais defender Washington, D.C., apenas com fuzis e pistolas", concluiu.