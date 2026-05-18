Trump critica cobertura da guerra contra o Irã pela mídia americana

O presidente dos EUA, Donald Trump, criticou os principais jornais e veículos da mídia americana na cobertura sobre a guerra do Oriente Médio e afirmou que os periódicos - assim como os democratas - "perderam completamente o rumo". Em publicação na Truth Social nesta segunda-feira, 18, o mandatário disse que eles "enlouqueceram de vez".

"Se o Irã se render ... e se toda a sua liderança remanescente assinar os documentos de rendição necessários e admitir sua derrota para o grande poder e força dos magníficos Estados Unidos, o falido New York Times, o China Street Journal (WSJ!), a corrupta e agora irrelevante CNN, e todos os outros membros da mídia de notícias falsas, estamparão em suas manchetes que o Irã obteve uma vitória magistral e brilhante sobre os EUA", escreveu na postagem.