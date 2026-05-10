Trump chama resposta do Irã à proposta dos EUA de "totalmente inaceitável"

Trump fez publicação sobre a proposta na plataforma Truth Social. MANDEL NGAN / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou como "totalmente inaceitável" a resposta enviada pelo Irã à proposta americana de cessar-fogo e negociação apresentada por Washington em meio à escalada de tensão no Oriente Médio.

"Acabei de ler a resposta dos chamados 'representantes' do Irã. Não gostei - TOTALMENTE INACEITÁVEL!", escreveu Trump em publicação na plataforma Truth Social.

A declaração marca um endurecimento do discurso da Casa Branca após dias de expectativa sobre a posição iraniana diante da proposta dos EUA, encaminhada com mediação do Paquistão.

Segundo o The Wall Street Journal, Teerã rejeitou pontos centrais defendidos por Washington, especialmente ligados ao programa nuclear e ao desenvolvimento de mísseis balísticos.