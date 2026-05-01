Trump anuncia tarifa de 25% sobre carros e caminhões da União Europeia

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Trump afirma que a medida não será aplicada aos veículos produzidos em solo americano. BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (1º) que vai elevar para 25% as tarifas sobre carros e caminhões importados da União Europeia. A medida, segundo ele, passará a valer na próxima semana e foi apresentada como reação ao que o republicano descreve como descumprimento de um acordo comercial firmado com o bloco europeu.

O anúncio foi feito em uma publicação na rede social Truth Social. Trump afirmou que a cobrança será aplicada aos veículos que entrarem nos Estados Unidos vindos da União Europeia, mas ressaltou que a tarifa não valerá para carros e caminhões produzidos em fábricas instaladas em território americano.

A decisão amplia a tensão comercial entre Estados Unidos e União Europeia. O acordo havia sido anunciado em julho do ano passado, em meio à ofensiva tarifária conduzida por Trump contra diferentes parceiros comerciais.

Na ocasião, ficou definido que produtos importados do bloco europeu pagariam tarifa de 15% para entrar no mercado norte-americano. Antes disso, os EUA ameaçavam impor uma cobrança de 30%.

Publicação de Trump anunciando as novas tarifas. Truth Social / Reprodução

Pelo entendimento, a União Europeia também assumiu compromissos de ampliar investimentos na economia americana, comprar energia dos EUA e adquirir equipamentos militares produzidos no país.

Em março, o Parlamento Europeu aprovou o tratado por 417 votos a 154, mas incluiu salvaguardas diante de dúvidas sobre o cumprimento do acordo por parte de Washington.

Entre os pontos discutidos pelos europeus estavam mecanismos de suspensão e cláusulas de ativação futura, além da cobrança para que os EUA removessem parte das tarifas sobre produtos com aço e alumínio.

Na mesma postagem de Trump, ele defendeu que a política tarifária tem estimulado investimentos no setor automotivo norte-americano. Segundo ele, há fábricas de automóveis e caminhões em construção no país, com mais de US$ 100 bilhões em investimentos.

Montadoras alemãs, francesas, italianas e suecas têm forte presença no mercado americano, tanto por meio de exportações quanto por unidades de produção nos Estados Unidos.