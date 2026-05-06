Trump anuncia pausa da Operação Liberdade e cita avanços nas negociações com o Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 5, que decidiu pausar a "Operação Liberdade", apenas um dia após anunciar o início da iniciativa. A ação militar previa a escolta de navios comerciais para a saída do Estreito de Ormuz.

De acordo com Trump, a decisão atende a um pedido do Paquistão e de outros países e foi tomada após "grande progresso" nas conversas com representantes do Irã, com vistas a um acordo "completo e definitivo".