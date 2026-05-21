Trump anuncia envio de 5 mil soldados dos EUA à Polônia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (21) que enviará 5 mil soldados à Polônia, embora não tenha especificado se fazia referência a um deslocamento já previsto anteriormente, adiado em meio à sua pressão sobre a Europa.

O mandatário afirmou que a medida se baseava em sua relação com seu par polonês, Karol Nawrocki, um aliado nacionalista que, segundo disse, tem "orgulho de apoiar" nas eleições que venceu em 2025.

"Tenho o prazer de anunciar que os Estados Unidos enviarão 5 mil soldados adicionais à Polônia", escreveu Trump em sua rede Truth Social.

Trump não deu mais detalhes, mas seus comentários pareciam se referir a um deslocamento de vários milhares de soldados americanos para a Polônia, cujo destino tem sido incerto há vários dias.

Na semana passada, autoridades americanas disseram que o deslocamento de 4 mil soldados para a Polônia havia sido descartado, a mais recente medida do governo Trump para reduzir o número de tropas e punir aliados da Otan por não ajudarem na guerra contra o Irã.

Depois, o vice-presidente JD Vance esclareceu na terça-feira que o deslocamento dos 4 mil soldados havia sido adiado, e não cancelado, acrescentando que Trump não havia tomado uma "decisão definitiva".

Vance afirmou, no entanto, que a Europa precisava se virar "mais por conta própria", enquanto Trump continua pressionando para que os aliados europeus assumam uma parcela maior do peso de sua defesa.

O presidente americano parece decidido a punir aliados que não apoiaram a guerra no Oriente Médio nem colaboraram com seu pedido de ajuda para reabrir o Estreito de Ormuz, que o Irã mantém fechado em resposta aos ataques dos Estados Unidos e de Israel de 28 de fevereiro.

O Pentágono anunciou no início de maio que Washington retiraria 5 mil soldados da Alemanha depois que o chanceler Friedrich Merz disse que o Irã estava "humilhando" os Estados Unidos na mesa de negociações.