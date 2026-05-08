Trump anuncia cessar-fogo de três dias entre Rússia e Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um cessar-fogo de três dias entre Ucrânia e Rússia a partir de sábado (9).

Moscou já havia anunciado previamente uma trégua unilateral por ocasião das comemorações do Dia da Vitória (9 de maio) na Rússia.

"Esperemos que seja o começo do fim de uma guerra muito longa, mortal e difícil", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social, especificando que a trégua incluiria particularmente "uma troca de prisioneiros de 1.000 detidos de cada país".

Ambos os países trocaram ataques nesta sexta-feira (8), apesar dessa trégua unilateral anunciada por Moscou.

A Ucrânia nunca disse que respeitaria o chamado de Moscou para cessar os bombardeios e criticou duramente a iniciativa do presidente russo, Vladimir Putin, acusando-o de querer suspender os combates unicamente para organizar um desfile na Praça Vermelha no sábado.

A Rússia ameaçou lançar um ataque massivo contra a Ucrânia caso Kiev interfira no desfile do Dia da Vitória, que comemora o triunfo soviético sobre as tropas nazistas alemães na Segunda Guerra Mundial, e chegou a pedir a diplomatas e à população que abandonem a capital ucraniana.

"As conversas continuam para pôr fim a este Grande Conflito, o maior desde a Segunda Guerra Mundial, e a cada dia estamos mais e mais perto", assegurou Trump em seu comunicado.