Trump anuncia cessar-fogo de três dias entre Rússia e Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um cessar-fogo de três dias entre Ucrânia e Rússia a partir deste sábado (9).

"Espero que este seja o começo do fim de uma guerra longa, mortal e árdua. As negociações para o fim deste grande conflito, o maior desde a Segunda Guerra Mundial, continuam e estamos cada vez mais perto de uma solução", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social, especificando que a trégua incluiria "uma troca de prisioneiros de mil detidos de cada país".

Ao confirmar o cessar-fogo, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ordenou nesta sexta que as forças armadas não ataquem a Praça Vermelha de Moscou durante o desfile do Dia da Vitória da Segunda Guerra Mundial, em 9 de maio, após o anúncio dos Estados Unidos.

Trégua foi anunciada na rede Truth Social, de Donald Trump. JIM WATSON / AFP

Durante o desfile, que começa às 10h (horário de Kiev), em 9 de maio de 2026, "a área da Praça Vermelha estará excluída do plano de uso de armamento ucraniano", segundo um decreto publicado no site da presidência.

O Ministério da Defesa da Rússia já havia declarado cessar-fogo unilateral na Ucrânia para sexta-feira (8) e sábado (9), em comemoração ao 81º aniversário da derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, mas ameaçou retaliar contra Kiev caso a Ucrânia tente interromper as festividades do Dia da Vitória.

Feriado

Em comunicado divulgado no dia 4 de maio, o Ministério da Defesa afirmou esperar que a Ucrânia "siga o exemplo" em relação ao cessar-fogo para o feriado secular mais importante da Rússia. Não houve comentários imediatos das autoridades ucranianas.

Anteriormente, autoridades decidiram suspender o tradicional desfile militar na Praça Vermelha, em Moscou, alegando preocupações com possíveis ataques ucranianos. A Ucrânia vem realizando ataques com drones em território russo para conter a invasão que já dura mais de quatro anos.