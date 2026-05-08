Trump ameaça Irã com mais ataques se acordo não for firmado "rápido"

Trump cobra acordo do Irã após ataques a embarcações americanas no Estreito de Ormuz. KENT NISHIMURA / AFP

O presidente Donald Trump ameaçou o Irã, nesta quinta-feira (7), com represálias "violentas" caso não firme "rápido" um acordo, após relatos de ataques de Teerã contra três embarcações americanas em trânsito pelo Estreito de Ormuz, rumo ao Golfo.

"Assim como os neutralizamos hoje mais uma vez, os atingiremos de forma mais dura e com muito mais violência no futuro se não firmarem seu acordo, RÁPIDO!", escreveu Trump em sua rede Truth Social.

Mais cedo, os Estados Unidos realizaram ataques aos portos iranianos de Qeshm e Bandar Abbas. As duas regiões atingidas ficam próximas ao Estreito de Ormuz – local disputado pelos dois países em conflito.

O Irã teria ativado sua defesa aérea nesta quinta, segundo a agência Fars. Mais cedo, a agência informou que explosões foram ouvidas em Bandar Abbas e Qeshm.

Exército iraniano acusa EUA

Anteriormente, o comando militar central do Irã incriminou os Estados Unidos de violarem o cessar-fogo na guerra no Oriente Médio com seus ataques contra embarcações no Estreito de Ormuz, e afirmou que retaliaram contra as forças americanas na região.

Militares norte-americanos afirmaram ter realizado ataques retaliatórios contra o Irã, mirando locais que, conforme eles, foram culpados por atacar forças americanas.

"O Comando Central dos EUA (CENTCOM) eliminou ameaças externas e atacou instalações militares iranianas responsáveis ​​por ataques contra as forças americanas, incluindo locais de lançamento de mísseis e drones; centros de comando e controle; e nós de inteligência, vigilância e reconhecimento." declararam através de publicação na rede social X.

Entenda o conflito

No dia 28 de fevereiro, em ação coordenada com Israel, os Estados Unidos bombardearam áreas do Irã. A ofensiva atingiu regiões estratégicas do país, inclusive da capital Teerã. O ataque resultou nas mortes de autoridades importantes do Irã, entre eles o aiatolá Ali Khamenei – líder supremo do país.

Estados Unidos e Israel argumentam que a ofensiva teve como objetivo retaliar a expansão do projeto de armas nucleares do Irã. Em resposta, o governo iraniano atacou países vizinhos e destruiu bases militares norte-americanas no Oriente Médio.

No dia 8 de março, a Assembleia de Especialistas do Irã escolheu Mojtaba Khamenei, de 56 anos, como novo líder supremo do país. Ele sucede o pai, o aiatolá Ali Khamenei, que ocupava o posto desde 1989. A posição representa a autoridade máxima do sistema político iraniano. A decisão marca uma mudança histórica no comando da República Islâmica.

Em 7 de abril, os EUA anunciaram a suspensão dos bombardeios contra Irã por duas semanas. Quando o cessar-fogo chegaria ao fim, em 23 de abril Trump anunciou a prorrogação por mais três semanas da trégua.

No dia 5 de maio, Donald Trump suspendeu a Operação Liberdade, no Estreito de Ormuz, para mudar o cenário das negociações com o Irã e tentar estabelecer um acordo.