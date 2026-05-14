Trump afirma que fala de Xi Jinping sobre 'declínio' dos EUA mirava governo Biden

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 14, que o líder chinês Xi Jinping teria atribuído aos quatro anos do governo Joe Biden seus comentários de que os EUA seriam "talvez uma nação em declínio".

Em publicação na Truth Social, Trump disse que Xi estaria se referindo ao que ele chamou de "danos tremendos" da gestão democrata, citando imigração, impostos, segurança pública, pautas culturais e programas de diversidade. "Nesse ponto, ele estava 100% correto", escreveu.

Trump acrescentou que, segundo ele, a suposta avaliação de Xi não teria relação com o que descreveu como a "ascensão incrível" dos Estados Unidos nos 16 meses de seu atual governo. O presidente afirmou ainda que o líder chinês o teria parabenizado por "tantos sucessos extraordinários em tão curto período".