Trump afirma que China quer comprar petróleo e soja dos EUA

O presidente Donald Trump assegurou que a China demonstrou interesse em comprar petróleo e soja dos Estados Unidos, após se reunir com seu par chinês, Xi Jinping, durante uma visita de Estado a Pequim.

"Eles concordaram que querem comprar petróleo dos Estados Unidos", afirmou Trump a Sean Hannity, apresentador da Fox News, em uma entrevista gravada na China e exibida na noite desta quinta-feira (14) em território americano.

"Eles vão comprar muitos dos nossos produtos agrícolas", completou.

A China, principal cliente estrangeiro do petróleo iraniano, comprou pequenas quantidades de petróleo bruto americano antes de Trump impor tarifas no ano passado e reduziu drasticamente as compras de soja dos Estados Unidos, recorrendo em vez disso ao Brasil.