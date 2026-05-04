Trump afirma que ataques iranianos em Ormuz danificaram apenas um navio sul-coreano

O presidente americano, Donald Trump, minimizou nesta segunda-feira (4) os ataques iranianos no Estreito de Ormuz, que causaram danos somente a um navio sul-coreano, segundo o mandatário.

"Além do navio sul-coreano, até este momento não houve danos ao atravessar o estreito", disse Trump em sua plataforma Truth Social.

O Irã disparou "alguns tiros contra nações não beligerantes", explicou ele.

"Talvez seja hora de a Coreia do Sul se juntar à missão" para reabrir o estreito ao tráfego marítimo, sugeriu o presidente.

Trump afirmou que as forças americanas "destruíram" sete pequenas embarcações militares iranianas. Um almirante americano havia declarado anteriormente que foram seis embarcações, mas Teerã negou categoricamente essas alegações.