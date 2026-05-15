Trump adverte Taiwan contra uma declaração de independência: não estamos procurando guerras

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou Taiwan nesta sexta-feira, 15, contra uma eventual declaração formal de independência, após concluir sua visita à China, durante a qual Xi Jinping pressionou Washington a não apoiar a ilha.

Em um dos temas centrais para o governo chinês, Trump sinalizou oposição a qualquer movimento de independência de Taiwan e também levantou dúvidas sobre o envolvimento militar norte-americano em caso de conflito na região.