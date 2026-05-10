Trump acusa o Irã de 'fazer jogos' e alerta que não tratará o país persa como seus antecessores

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou o Irã de "estar fazendo jogos", em seu primeiro comentário público desde que Teerã respondeu à proposta norte-americana de cessar-fogo.

"O Irã vem brincando com os Estados Unidos e com o resto do mundo há 47 anos", escreveu o presidente na Truth Social. "Eles não estarão mais rindo!", afirmou Trump.

O chefe da Casa Branca ainda criticou as negociações dos ex-presidentes democratas Barack Obama e Joe Biden em relação ao Irã.