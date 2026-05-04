Trump acusa Irã de atacar navios em Ormuz e cita cargueiro sul-coreano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Irã realizou ataques contra embarcações de países "não relacionados" à operação marítima americana no Estreito de Ormuz, incluindo um cargueiro da Coreia do Sul, em meio à escalada de tensões na região.
Em publicação na Truth Social, Trump disse que Teerã atingiu alvos ligados à movimentação de navios do chamado "Project Freedom", ou "Projeto Liberdade", iniciativa anunciada por Washington para escoltar embarcações retidas na via estratégica. "O Irã realizou alguns ataques contra nações não relacionadas à movimentação de navios, Projeto Liberdade, incluindo um cargueiro sul-coreano", escreveu.
O presidente americano sugeriu ainda maior envolvimento de aliados asiáticos. "Talvez seja hora de a Coreia do Sul vir e se juntar à missão", afirmou.
Segundo Trump, forças dos EUA já reagiram a incidentes no Golfo, alegando ter abatido sete pequenas embarcações, descritas como "lanchas rápidas". Ele acrescentou que, "além do navio sul-coreano, até o momento não houve danos na passagem pelo estreito".
O republicano informou ainda que o secretário de Guerra, Pete Hegseth, e o chefe do Estado-Maior Conjunto, Dan Caine, realizarão uma coletiva de imprensa amanhã de manhã.
O Projeto Liberdade foi anunciado como uma operação para "guiar" navios presos no Estreito de Ormuz, após o conflito envolvendo Irã, Estados Unidos e Israel afetar a navegação na região.