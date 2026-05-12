Trump: acho que não precisa da ajuda de Xi Jinping em relação ao Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na tarde desta terça-feira, 12, que acha que não precisa de ajuda do presidente chinês, Xi Jinping, em relação ao Irã, mas que terá uma "longa conversa" sobre a guerra com o líder da China.

Falando com repórteres antes de sua viagem à Pequim, Trump se mostrou otimista sobre o encontro e afirmou estar animado para as conversas: "ótimas coisas vão acontecer". Segundo ele, as reuniões na China devem se concentrar no comércio bilateral e Xi Jinping visitará Washington no fim do ano.

O republicano também voltou a ameaçar o Irã caso um acordo não seja fechado. "O Irã vai chegar a um acordo ou será dizimado", enfatizou, acrescentando que Teerã "fará o que é certo, ou nós vamos levar isso até o fim". Ainda sim, o mandatário comentou que a situação está "sob controle" com o país persa.

Sobre as negociações, Trump frisou que o Paquistão está sendo ótimo intermediário e que o bloqueio americano no Estreito de Ormuz tem sido efetivo. Ele reiterou que está desapontando com a falta de apoio da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e que o Irã não pode ter uma arma nuclear.