Tribunal iraniano julgará esta semana o caso contra o cineasta Panahi

Um tribunal iraniano julgará esta semana o caso do cineasta Jafar Panahi, vencedor da Palma de Ouro em Cannes no ano passado, após seu retorno ao Irã durante a guerra com os Estados Unidos e Israel, informou um veículo de imprensa iraniano nesta segunda-feira (18).

O caso será apresentado ao Tribunal Revolucionário em Teerã na quarta-feira, segundo a agência de notícias Isna, que observou que o diretor, também indicado ao Oscar por seu filme "Foi Apenas Um Acidente", retornou ao Irã em 30 de março.

Esta é a primeira confirmação de um veículo de imprensa dentro do Irã de que o diretor, que se manifestou contra a repressão aos protestos antigovernamentais em janeiro e compareceu ao Oscar em meados de março, retornou ao país.

A Isna informou que a audiência foi realizada após os advogados de Panahi recorrerem de sua sentença de janeiro, proferida à revelia, de um ano de prisão e proibição de viajar por dois anos sob a acusação de "propaganda" contra o sistema clerical iraniano.

Segundo a agência, a nova audiência será presidida pelo juiz Iman Afshari, conhecido por suas duras sentenças contra dissidentes e já sancionado pela União Europeia.

Além disso, a audiência ocorrerá durante o 79º Festival de Cinema de Cannes.

Panahi, que já foi preso, retornou ao Irã após seu triunfo no prestigiado festival francês em 2025, mas permaneceu fora do país durante a promoção do filme em meio aos protestos de janeiro.

"Foi Apenas Um Acidente" é um filme com grande carga política que retrata cinco iranianos que confrontam um homem que eles acreditam tê-los torturado na prisão, uma história inspirada na própria experiência de Panahi atrás das grades.