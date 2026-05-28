Treze pessoas morrem após colisão entre van e caminhão na China

Uma van superlotada colidiu com um caminhão na madrugada desta quinta-feira, 28, deixando 13 mortos e três feridos na cidade de Nanyang, na região centro-leste da China.

A van tinha capacidade para nove passageiros, mas transportava 16 pessoas, segundo o Departamento de Gestão de Tráfego do Ministério da Segurança Pública da China.

O órgão informou, em publicação na plataforma Weibo, que a van "colidiu com a traseira de um caminhão semirreboque que trafegava à sua frente" na rodovia G40, por volta das 2h40 no horário local.