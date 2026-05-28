Três cargueiros são atacados por drones na costa da Turquia

Três cargueiros foram atacados nesta quinta-feira (28) por drones no mar Negro, em frente à costa norte da Turquia, sem deixar vítimas, informaram veículos de comunicação turcos que citam um operador.

Segundo a agência marítima turca Tribeca, os três navios navegavam sem carga quando foram atacados em frente ao porto de Sinop, informaram os veículos privados Halk TV, Sözcü e o jornal Turkiye.

Tratam-se dos cargueiros "James II", com bandeira de Palau, e do "Altura" e do "Velora", ambos sob bandeira de Serra Leoa.

A guarda costeira turca interveio e as três tripulações estão a salvo, assegurou a Tribeca.

Não foi registrado nenhum caso de poluição.

Essa série de ataques, ocorridos à tarde, não foi reivindicada e as autoridades turcas não comentaram imediatamente a operação. Desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, os dois países se enfrentam regularmente no mar Negro.

Vários petroleiros pertencentes à "frota fantasma" utilizada por Moscou para contornar as sanções ocidentais foram atacados pela Ucrânia no final de 2025 no mar Negro, na Zona Econômica Exclusiva (ZEE) turca.