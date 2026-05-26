Trem atinge micro-ônibus escolar e deixa feridos no norte da Bélgica

Um trem atingiu um micro-ônibus que transportava crianças no norte da Bélgica nesta terça-feira, 26, deixando vários feridos, segundo a polícia federal do país. O acidente aconteceu em uma passagem de nível próxima à cidade de Buggenhout, a cerca de 30 quilômetros de Bruxelas.

Autoridades ainda investigam as circunstâncias da colisão e, até o momento, não divulgaram o número oficial de vítimas nem o estado de saúde dos feridos. A emissora belga VTM informou que há mortos.

Equipes da Promotoria, da perícia e especialistas em transporte ferroviário foram enviadas ao local para apurar o acidente.