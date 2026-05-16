Tragédia nas Maldivas: socorrista morre após tentar resgatar cinco mergulhadores mortos

Mohamed Mahudhee era sargento da Guarda Costeira. Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática das Maldivas / X/Divulgação

O militar da guarda costeira das Ilhas Maldivas Mohamed Mahudhee morreu, neste sábado (16), após participar da operação que tentou resgatar cinco mergulhadores italianos no arquipélago asiático. Conforme a NBC News, Mahudhee sofreu uma descompressão subaquática.

Os cinco mergulhadores morreram ao tentar explorar cavernas a 50 metros de profundidade.

"Estamos profundamente tristes pelo falecimento trágico do sargento Mohamed Mahudhee, da Guarda Costeira Nacional das Maldivas, durante a operação de resgate em Vaavu Atoll. Nossas sinceras condolências vão para sua família, pessoas amadas, amigos e colegas durante essa hora difícil", afirmou o Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática das Maldivas nas redes sociais.

Na quinta-feira (14), cinco italianos morreram em um acidente de mergulho nas Maldivas. A cadeia de ilhas de coral é um destino turístico de luxo muito popular entre os mergulhadores por seus complexos remotos e barcos de mergulho com alojamentos a bordo.

Trabalhadores locais disseram que este foi o pior acidente de mergulho já registrado neste país, formado por 1.192 ilhas de coral, dispersas por aproximadamente 800 quilômetros através do equador no oceano Índico.

— A caverna é tão profunda que mergulhadores, mesmo com os melhores equipamentos, não se aventuram a entrar — disse o porta-voz da presidência das Maldivas, Mohamed Hussain Shareef.

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Entenda o que aconteceu

Monica Montefalcone (à direita), Muriel Oddenino (centro) e Giorgia Sommacal (à esquerda) estão entre as vítimas. Universidade de Gênova / Facebook: Muriel Oddenino / Instagram: giorgia_sommacal / Divulgação / Reprodução

Conforme a imprensa local, o grupo de italianos entrou na água para mergulhar próximo de Alimathaa, uma das ilhas das Maldivas, na manhã de quinta-feira (14). Eles foram dados como desaparecidos após não retornarem à superfície.

Na ocasião, as condições climáticas eram descritas como desfavoráveis, e havia alerta amarelo de mau tempo em vigor.

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