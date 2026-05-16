Tragédia nas Maldivas: socorrista morre após tentar resgatar cinco mergulhadores mortos

O militar da guarda costeira das Ilhas Maldivas Mohamed Mahudhee morreu, neste sábado (16), após participar da operação que tentou resgatar cinco mergulhadores italianos no arquipélago asiático. Conforme a NBC News, Mahudhee sofreu uma descompressão subaquática.
Os cinco mergulhadores morreram ao tentar explorar cavernas a 50 metros de profundidade.
"Estamos profundamente tristes pelo falecimento trágico do sargento Mohamed Mahudhee, da Guarda Costeira Nacional das Maldivas, durante a operação de resgate em Vaavu Atoll. Nossas sinceras condolências vão para sua família, pessoas amadas, amigos e colegas durante essa hora difícil", afirmou o Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática das Maldivas nas redes sociais.
Na quinta-feira (14), cinco italianos morreram em um acidente de mergulho nas Maldivas. A cadeia de ilhas de coral é um destino turístico de luxo muito popular entre os mergulhadores por seus complexos remotos e barcos de mergulho com alojamentos a bordo.
Trabalhadores locais disseram que este foi o pior acidente de mergulho já registrado neste país, formado por 1.192 ilhas de coral, dispersas por aproximadamente 800 quilômetros através do equador no oceano Índico.
— A caverna é tão profunda que mergulhadores, mesmo com os melhores equipamentos, não se aventuram a entrar — disse o porta-voz da presidência das Maldivas, Mohamed Hussain Shareef.
Entenda o que aconteceu
Conforme a imprensa local, o grupo de italianos entrou na água para mergulhar próximo de Alimathaa, uma das ilhas das Maldivas, na manhã de quinta-feira (14). Eles foram dados como desaparecidos após não retornarem à superfície.
Na ocasião, as condições climáticas eram descritas como desfavoráveis, e havia alerta amarelo de mau tempo em vigor.
Vítimas
Entre as vítimas estão Monica Montefalcone, professora da Universidade de Gênova, Giorgia Sommacal, estudante de Engenharia Biomédica, Muriel Oddenino di Poirino, pesquisadora de Turim, e os instrutores de mergulho Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Além da morte do socorrista Mohamed Mahudhee neste sábado.