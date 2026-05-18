TOTALNET Uruguay, empresa de Nuek, unidad de negocio de Minsait y proveedor referente en servicios de procesamiento de pagos, anunció hoy la exitosa culminación de un importante programa de modernizac

La iniciativa incluyó la migración de su entorno legacy on-premises, basado en tecnología OpenVMS y COBOL, hacia un moderno entorno multi-cloud, marcando un paso crítico hacia una mejor prestación de servicios y mayor agilidad operativa, en total sintonía con el roadmap estratégico de TOTALNET para adoptar capacidades de software y plataformas de próxima generación dentro del ecosistema tecnológico de Nuek El programa de modernización fue diseñado estratégicamente en fases. La primera, finalizada en 2022, se centró en el offloading y la migración del core de aplicaciones de negocio de TOTALNET hacia Oracle Cloud Infrastructure (OCI) y Microsoft Azure. Este hito se alcanzó exitosamente en un tiempo récord de tan solo diez meses, gracias a la estrecha colaboración entre los equipos de TOTALNET y EBS. En 2024, una fase adicional abordó un upgrade mayor de versión de base de datos, requerido por exigencias regulatorias y de compliance. Más recientemente, la fase final introdujo mejoras significativas en performance, estabilidad y mantenibilidad a largo plazo de la plataforma, preparando aún más el stack tecnológico de TOTALNET para la innovación futura impulsada por software. Este proceso de modernización constituye un paso fundacional en la transformación de TOTALNET hacia una plataforma de pagos moderna, escalable y software-centric, consistente con la visión y los estándares tecnológicos promovidos por Nuek. TOTALNET seleccionó a European Business Solutions como partner clave para liderar esta transformación, respaldada por su sólida trayectoria en proyectos complejos de modernización de sistemas legacy y su expertise comprobada en migraciones cloud. Alberto Mello, CEO de TOTALNET Uruguay, comentó: "Esta transformación es un hito clave en la trayectoria tecnológica de TOTALNET. Además de mejorar la calidad de nuestros servicios y ampliar las soluciones de pago para nuestros clientes, fortalece los cimientos de nuestra plataforma y nos posiciona para acelerar la innovación, en plena sintonía con la visión de Nuek sobre el software y las plataformas de pago de próxima generación". Jean-Yves Lorre, CEO de European Business Solutions, destacó el éxito colaborativo: "Nuestros 25 años de experiencia en modernización, combinados con nuestras herramientas industrializadas y metodologías probadas, fueron clave para garantizar una transición fluida y eficiente. Es un orgullo acompañar a TOTALNET en este camino estratégico y esperamos continuar en la próxima fase de innovación". La culminación exitosa de esta iniciativa de modernización sienta bases sólidas para la evolución continua de TOTALNET, habilitando mayor escalabilidad, resiliencia e innovación en el creciente sector de pagos digitales de Uruguay.