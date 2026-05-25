Toshifumi Suzuki, 'pai' das lojas 7-Eleven, morre aos 93 anos

O japonês Toshifumi Suzuki, ex-presidente da Seven & i Holdings, reconhecido pelo sucesso global das lojas de conveniência 7-Eleven, faleceu aos 93 anos, informou a empresa nesta segunda-feira (25).

Suzuki "faleceu em decorrência de insuficiência cardíaca em 18 de maio", afirmou a empresa em um comunicado.

"Gostaríamos de expressar nossa mais profunda gratidão pela bondade que lhe foi demonstrada em vida e informar, com o devido respeito, o falecimento", acrescenta a nota.

Suzuki é conhecido por inaugurar a primeira loja 7-Eleven no Japão em 1974 e por transformar o negócio na maior cadeia de lojas de conveniência do mundo. Entre outras iniciativas, ele transformou a matriz americana, que enfrentava dificuldades, em uma subsidiária da empresa japonesa e a reestruturou.

No Japão, ele é conhecido como o "pai das lojas de conveniência".