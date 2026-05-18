Tivemos desdobramentos positivos, perto de chegarmos a acordo, diz Trump sobre guerra com Irã

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta segunda-feira, 18, que ocorreram desdobramentos positivos nas negociações com o Irã, citando que está perto de chegar a um acordo com o país persa.

"Se acordo prevenir armas nucleares, estaremos satisfeitos", disse o presidente norte-americano em coletiva durante lançamento da expansão do TrumpRx.gov, website operado pelo governo americano que oferece medicamentos.

"Há uma boa chance de negociarmos um acordo", disse.

Adiamento de ataque ao Irã

Donald Trump disse que "em alguns momentos chegou a pensar que estávamos muito perto de fechar um acordo com o Irã", mas acabou não dando certo.

"Desta vez é um pouco diferente", afirmou. O presidente norte-americano disse que planejava um grande ataque ao Irã, mas o adiou "por algum tempo, talvez para sempre".