Duas pessoas são baleadas em tiroteio perto da Casa Branca

Ao menos duas pessoas ficaram feridas, incluindo um suspeito, em confronto com o Serviço Secreto dos Estados Unidos perto da Casa Branca neste sábado (23).

Jornalistas que trabalhavam no local relataram ter ouvido uma sequência de tiros (estima-se de 15 a 30, segundo a rede norte-americana CBS News) e foram instruídos a buscar abrigo na sala de coletivas (press briefing room), onde agentes do Serviço Secreto dos EUA impediram a saída de qualquer pessoa.

O incidente ocorreu perto do cruzamento da Avenida Pensilvânia com a Rua 17 e a região foi colocada sob bloqueio de agentes armados. As circunstâncias que envolveram o incidente não estão claras, mas, à agência de notícias, oficiais disseram se tratar de uma pessoa com "distúrbios emocionais".

Selina Wang, repórter da ABC News que cobre o cotidiano político de Washington, estava no local e postou um vídeo do momento em que ouviu os tiros.

"Eu estava no meio de uma gravação de um vídeo no gramado norte da Casa Branca quando ouvimos os tiros. Soaram como dezenas de disparos de arma. Nos disseram para correr para a sala de imprensa", escreveu Wang.

Em publicação nas redes sociais, o diretor do FBI, Kash Patel, confirmou que agentes respondiam aos disparos e disse que irá "atualizar o público assim que possível".