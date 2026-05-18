Terremoto no sul da China deixa ao menos dois mortos

Um terremoto de 5.2 graus de magnitude sacudiu nesta segunda-feira (18) a região de Guangxi, no sul da China, provocou duas mortes e o desabamento de 13 prédios, informou a imprensa estatal.
O tremor foi na cidade de Liuzhou, em Guangxi, à 0h21min desta segunda-feira (13h21min de Brasília, no domingo), informou a agência oficial de notícias Xinhua. Uma pessoa é considerada desaparecida.
A emissora estatal CCTV identificou as vítimas como um casal, um homem de 63 anos e uma mulher de 53. Os trabalhos de busca prosseguem para tentar encontrar a pessoa desaparecida.
Mais de 7 mil pessoas foram obrigadas a abandonar a área afetada pelo terremoto.