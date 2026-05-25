Terremoto de magnitude 6,9 atinge norte do Chile

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) anunciou nesta segunda-feira (25) um terremoto de magnitude 6,9 no norte do Chile, a 31 km da cidade de Calama.

O USGS informou que o tremor ocorreu a uma profundidade de 101,3 km, na área do Deserto do Atacama. Autoridades não reportaram danos nem feridos.

"Uma ameaça de tsunami na costa chilena foi descartada. De forma preliminar, não foram registrados danos", disse em vídeo publicado no X Felipe Plaza, funcionário do Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres.

Imagens de Calama transmitidas pela imprensa local mostravam um grupo de pessoas que permaneciam na área costeira, apesar do tremor.