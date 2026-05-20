Terremoto de magnitude 6,1 causa danos leves no Peru

Um terremoto de magnitude 6,1 foi registrado nesta terça-feira (19) na costa sul do Peru, na região de Ica, deixando quase trinta feridos leves e alguns danos materiais, segundo as autoridades peruanas.

O tremor, que foi sentido com intensidade moderada em Lima, ocorreu às 12h57 locais (15h57 de Brasília), a uma profundidade de 81 quilômetros, e seu epicentro foi localizado a 41 km ao sul da cidade de Ica, informou o Instituto Geofísico do Peru (IGP).

"Temos 27 policontusos (machucados), nenhum em estado grave", disse à imprensa o ministro da Defesa, Amadeo Flores, que viajou a Ica para observar os danos.

Segundo relatos da imprensa, várias pessoas deixaram edifícios, centros comerciais e residências em busca de segurança nas ruas.

O terremoto provocou o desabamento de um pavilhão de nichos de um antigo cemitério, deixando restos ósseos expostos.

Também desabou parte de um teto em uma universidade, além de ocorrerem deslizamentos de terra e rochas em morros que bloquearam estradas, informou a polícia.

Um tremor secundário de magnitude 4,1 sacudiu a mesma região às 17h18 locais, indicou o IGP.

"Senti o tremor muito forte, saí com minha esposa para a rua", disse à rádio RPP um morador de Ica, capital da região com 453 mil habitantes.

O Peru, com 34 milhões de habitantes, está localizado no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, que se estende ao longo da costa oeste americana e do leste asiático.

Nessas regiões ocorre a maior atividade sísmica do mundo. Apenas no Peru, são registrados ao menos cem tremores perceptíveis para a população por ano.

Todos os anos, o Peru é atingido por pelo menos 400 terremotos acima de magnitude 4,0.

O terremoto desta terça-feira é o primeiro do ano a superar magnitude 6.