Terremoto de magnitude 5,6 sacode o centro do México

Um terremoto sacudiu o centro do México nesta segunda-feira (4), gerando alarme na população, que deixou edifícios e residências para se proteger, constatou a AFP na capital, sem que as autoridades tenham reportado danos pessoais ou materiais até o momento.

O epicentro do tremor, de magnitude 5,6, foi localizado 24 km a oeste de Pinotepa Nacional, no estado de Oaxaca (sul), com profundidade de 9 km, informou o Serviço Sismológico Nacional em sua conta no X, após um anúncio preliminar de sismo de magnitude 6.

"A Coordenadora de Proteção Civil me informa que até o momento não foram reportados danos ou vítimas com o sismo", escreveu a presidente do México, Claudia Sheinbaum, na mesma rede social.

Após a ativação do sistema de alerta sísmico, moradores, trabalhadores e hóspedes de hotéis no centro da Cidade do México saíram destes imóveis e foram para as esplanadas e outros pontos de reunião antes de retomarem suas tarefas minutos depois, segundo jornalistas da AFP e imagens da TV local.

Em Oaxaca, o terremoto foi sentido tanto na região costeira do Pacífico quanto na zona montanhosa da Mixteca, onde também não foram registrados danos, informou o coordenador estadual de Proteção Civil, Manuel Maza, à emissora de televisão Milenio.

"O que temos no relatório é que tremores secundários continuam", acrescentou o funcionário, que detalhou que os protocolos de segurança em locais públicos como escolas, mercados e centros comerciais continuam ativos.

Em janeiro, um tremor de magnitude 6,5 afetou o sudoeste e o centro do país, deixando dois mortos e 12 feridos, além de provocar o desabamento de dezenas de casas na localidade de San Marcos, no estado de Guerrero (sul).

O México está situado entre cinco placas tectônicas, cujos movimentos fazem com que o país seja um dos que registram maior atividade sísmica no mundo, especialmente na costa do Pacífico, da fronteira com a Guatemala até o estado de Jalisco, no oeste.