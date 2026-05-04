Terremoto de magnitude 5,6 sacode o centro do México

Um terremoto sacudiu o centro do México nesta segunda-feira (4), gerando alarme na população, que deixou edifícios e residências para se proteger, constatou a AFP na capital, sem que as autoridades tenham reportado danos pessoais ou materiais até o momento.

O epicentro do tremor, de magnitude 5,6, foi localizado 24 km a oeste de Pinotepa Nacional, no estado de Oaxaca (sul), com profundidade de 9 km, informou o Serviço Sismológico Nacional em sua conta no X, após um anúncio preliminar de sismo de magnitude 6.

"A Coordenadora de Proteção Civil me informa que até o momento não foram reportados danos ou vítimas com o sismo", escreveu a presidente do México, Claudia Sheinbaum, na mesma rede social.

Após a ativação do sistema de alerta sísmico, moradores, trabalhadores e hóspedes de hotéis no centro da Cidade do México saíram destes imóveis e foram para as esplanadas e outros pontos de reunião antes de retomarem suas tarefas minutos depois, segundo jornalistas da AFP e imagens da TV local.