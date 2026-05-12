Terremoto atinge Teerã, segundo imprensa iraniana; não há relatos de feridos

Um terremoto de magnitude 4,6 atingiu o Irã na noite desta terça-feira, 12, de acordo com informações da agência de notícias local Tasnim. O incidente aconteceu na cidade de Pardis, que fica na província de Teerã nas proximidades com a província de Mazandaran.

Não há relatos de feridos nem de danos materiais, informou a Cruz Vermelha à agência Fars. Na mesma linha, um relatório da Organização de Gestão de Crises do país também relatou que o terremoto não causou danos, após avaliações iniciais.