Tempestades no norte da Índia deixam ao menos 96 mortos e mais de 50 feridos

Tempestades de poeira, chuvas intensas e raios deixaram ao menos 96 mortos no norte da Índia, segundo informações de autoridades locais divulgadas nesta quinta-feira, 14. Os fenômenos também deixaram mais de 50 feridos após atingirem diversos distritos do estado de Uttar Pradesh, o mais populoso do país, na noite da última quarta-feira, 13.

De acordo com as autoridades, parte das mortes foi causada pela queda de árvores, desabamento de estruturas e descargas elétricas.

Equipes de emergência e policiais foram mobilizados para atuar na remoção de árvores caídas, que chegaram a bloquear estradas e linhas férreas em diferentes regiões. Para isso, foram utilizados equipamentos como motosserras e guindastes.

As tempestades são comuns no norte da Índia durante o período mais quente, que vai de março a junho, momento que antecede as monções anuais.

Narendra N. Srivastava, representante da administração local, informou que equipes de resgate foram enviadas a todas as áreas afetadas e destacou que casas, plantações e a infraestrutura elétrica sofreram danos significativos, principalmente em zonas rurais.

O ministro-chefe de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, determinou que as operações de socorro sejam concluídas em até 24 horas e orientou as autoridades a garantirem indenização e ajuda emergencial às famílias afetadas.