Ted Turner, fundador e 'alma' da CNN, morre aos 87 anos

Ted Turner, que revolucionou o panorama do jornalismo televisivo com a criação da rede CNN, morreu aos 87 anos, informou a empresa nesta quarta-feira (6).

O magnata dos meios de comunicação havia revelado, em 2018, que sofria de demência com corpos de Lewy, uma doença neurodegenerativa que provoca sintomas similares aos das doenças de Parkinson e Alzheimer.

Líder empresarial, filantropo e ambientalista, será lembrado sobretudo por remodelar a indústria televisiva no final do século XX.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, crítico habitual das coberturas da CNN, o qualificou como "um dos maiores de todos os tempos", "um dos maiores da história da televisão" e "um amigo".

"Sempre que eu precisava, ele estava ali, sempre disposto a lutar por uma boa causa!", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

Nascido em Cincinnati, Ohio, em novembro de 1938, Robert Edward "Ted" Turner III frequentou um internato militar no Tennessee e depois a Universidade Brown, mas foi expulso antes de se formar.

Após assumir a agência de publicidade deixada pelo pai, que se suicidou, ele entrou no mundo da televisão em 1970 ao comprar um canal em Atlanta, Geórgia.

Dez anos depois, ele havia se tornado o pilar de sua rede naciinal, a Turner Broadcasting System, cujos lucros lhe permitiram lançar a Cable News Network (CNN).

O primeiro canal de notícias 24 horas por dia, a CNN foi se impondo progressivamente nos Estados Unidos e logo alcançou escala internacional.

Sua projeção se manifestou especialmente durante a primeira Guerra do Golfo (1990-1991), devido a uma extensa cobertura ao vivo por tecnologia via satélite.

- "Um gigante" -

"Ted é um gigante sobre cujos ombros nos apoiamos, e hoje vamos tirar um momento para homenageá-lo e reconhecer sua influência em nossas vidas e no mundo. Foi e sempre será a alma da CNN", declarou Mark Thompson, presidente e diretor-executivo da emissora, em um comunicado.

O sucesso da CNN inspirou a criação de outros canais de notícias 24 horas por dia, entre eles a Fox News, fundada por Rupert Murdoch, rival de longa data de Turner, a MSNBC e muitos outros em todo o mundo.

Turner, cuja outra paixão era o esporte, também foi proprietário da equipe de beisebol Atlanta Braves, assim como dos times de basquete Atlanta Hawks e de hóquei no gelo Atlanta Thrashers. Além disso, venceu a Copa América de Vela em 1977 como timoneiro do iate americano Courageous.

Um incidente marítimo reforçou sua rivalidade com Murdoch em 1983, quando um iate patrocinado por Murdoch colidiu com o de Turner durante a regata Sydney-Hobart, provocando o naufrágio de sua escuna.

- Defensor do meio ambiente -

Foi nomeado homem do ano pela revista Time em 1991 e neste mesmo ano se casou com a atriz Jane Fonda, sua terceira esposa. Eles se divorciaram uma década depois, e ele atribuiu seus problemas conjugais à conversão dela ao cristianismo.

Além dos negócios e do esporte, Turner era conhecido por seus compromissos filantrópicos e ambientais.

Em 1998, doou 1 bilhão de dólares (cerca de 5 bilhões de reais na cotação atual) à ONU para criar a Fundação das Nações Unidas, focada em mudança climática, desenvolvimento sustentável, tecnologia e saúde.

Também criou, em 1997, um fundo para a proteção de espécies ameaçadas como as tartarugas Gopherus, a borboleta-monarca e as rãs-leopardo, em cooperação com proprietários de terras.

Em 2015, ele lançou a Ted Turner Reserves, uma iniciativa de ecoturismo que permite visitar suas propriedades no Novo México e conhecer projetos de conservação.

Sua morte ocorre no momento em que a CNN está prestes a passar para o controle da família Ellison, considerada próxima de Trump, o que gera dúvidas sobre sua independência editorial.