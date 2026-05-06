Ted Turner, fundador e 'alma' da CNN, morre aos 87 anos

Ted Turner, que revolucionou o panorama do jornalismo televisivo com a criação da rede CNN em 1980, morreu aos 87 anos, informou a empresa nesta quarta-feira (6).

O magnata dos meios de comunicação revelou, em 2018, que sofria de demência com corpos de Lewy, uma doença neurodegenerativa que provoca sintomas similares aos das doenças de Parkinson e Alzheimer.

Nascido em Cincinnati, Turner iniciou no mundo dos meios de comunicação ao assumir a empresa familiar de publicidade que seu pai havia lhe deixado.

A Cable News Network (CNN) provocou uma mudança radical no cenário televisivo tradicional com sua aposta na cobertura de notícias 24 horas por dia.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o qualificou, nesta quarta-feira, como "um dos maiores da história da televisão".

- Cobertura ao vivo -

Os correspondentes da CNN ofereceram cobertura ao vivo de acontecimentos de grande relevância, desde o colapso da União Soviética até a repressão chinesa dos protestos na Praça Tiananmen.

A decisão da CNN de manter seus repórteres em Bagdá, em meio aos bombardeios americanos no início da década de 1990, consolidou a reputação da emissora como fonte indispensável de notícias de última hora.

"Ted é um gigante sobre cujos ombros nos apoiamos, e hoje vamos tirar um momento para homenageá-lo e reconhecer sua influência em nossas vidas e no mundo. Foi e sempre será a alma da CNN", declarou Mark Thompson, presidente e diretor-executivo da emissora, em um comunicado.

O sucesso da CNN inspirou a criação de outros canais de notícias 24 horas por dia, entre eles a Fox News, fundada por Rupert Murdoch, rival de longa data de Turner, e a MSNBC.

O império televisivo de Turner foi além da CNN e incluiu os canais TBS e TNT, dedicados ao esporte e ao entretenimento, Turner Classic Movies e Cartoon Network, entre outros.

A revista Time o escolheu como "Personalidade do Ano" em 1991, quando ele se casou com a atriz Jane Fonda, sua terceira esposa. Eles se divorciaram uma década mais tarde e o empresário atribuiu os problemas do casamento deles à conversão dela ao cristianismo.

Em 1998, doou 1 bilhão de dólares (cerca de 5 bilhões de reais na cotação atual) à ONU para criar a Fundação das Nações Unidas, uma organização benéfica dedicada ao clima, ao desenvolvimento sustentável, à tecnologia e à saúde.

Também criou, em 1997, um fundo para a proteção de espécies ameaçadas, como a borboleta-monarca e algumas rãs, em cooperação com proprietários de terras.