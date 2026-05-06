Ted Turner, fundador da CNN, morre aos 87 anos

Ted Turner, que revolucionou o panorama do jornalismo televisivo com a criação da rede CNN em 1980, morreu aos 87 anos, informou a empresa nesta quarta-feira (6).

A Cable News Network (CNN) provocou uma mudança radical no cenário televisivo tradicional com sua aposta na cobertura de notícias 24 horas por dia, alcançando fama no mundo inteiro com sua cobertura da Guerra do Golfo no início da década de 1990.

O sucesso da CNN inspirou a criação de outros canais de notícias 24 horas por dia, entre eles a Fox News, fundada por Rupert Murdoch, rival de longa data de Turner, e a MSNBC.

O império televisivo de Turner foi além da CNN e incluiu os canais TBS e TNT, dedicados ao esporte e ao entretenimento, Turner Classic Movies e Cartoon Network, entre outros.

A revista Time o escolheu como "Personalidade do Ano" em 1991, quando ele se casou com a atriz Jane Fonda, sua terceira esposa. Eles se divorciaram uma década mais tarde e o empresário atribuiu os problemas do casamento deles à conversão dela ao cristianismo.