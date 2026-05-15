Tailândia identifica maior dinossauro do Sudeste Asiático

Cientistas identificaram um novo dinossauro a partir de fósseis descobertos na Tailândia que, segundo cálculos, pesava o equivalente a nove elefantes adultos.

O animal, um herbívoro de pescoço longo, media 27 metros e pesava quase 27 toneladas, segundo um estudo publicado na revista Scientific Reports.

O animal provavelmente vagava pelo que hoje é a Tailândia há entre 100 e 120 milhões de anos e é o maior dinossauro já identificado no sudeste asiático, segundo os pesquisadores.

"Nosso dinossauro é grande pelos padrões da maioria das pessoas - ele provavelmente pesava pelo menos 10 toneladas a mais que Dippy, o Diplodocus", afirmou o pesquisador principal, Thitiwoot Sethapanichsakul, ao citar o enorme esqueleto que era exibido no Museu de História Natural de Londres.

O estudante de doutorado tailandês chamou o saurópode recém-descoberto de "último titã" porque ele foi desenterrado em uma das formações rochosas mais recentes em que foram encontrados dinossauros na Tailândia, segundo o University College London.

A região mais tarde se transformou em um mar pouco profundo, acrescentou Sethapanichsakul, e "por isso este pode ser o último, ou o mais recente, saurópode de grande porte que encontraremos no Sudeste Asiático".

Os primeiros vestígios da enorme criatura foram desenterrados há uma década por moradores locais no nordeste da Tailândia, mas a escavação só foi concluída em 2024, de acordo com o estudo, publicado na quinta-feira.

Os elementos se pareciam em parte com os de saurópodes descobertos anteriormente, mas tinham características únicas suficientes para serem considerados de uma nova espécie.

O dinossauro foi batizado como "Nagatitan chaiyaphumensis" em homenagem a uma serpente do folclore do Sudeste Asiático, a um gigante da mitologia grega e à província de Chaiyaphum, onde os restos foram encontrados.