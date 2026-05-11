Suspenso na Bolívia julgamento contra Morales por suposto tráfico de menor

A instalação do julgamento contra o ex-presidente Evo Morales por suposto tráfico de uma menor foi suspenso na Bolívia nesta segunda-feira (11), depois que ele não se apresentou ao tribunal que o chamou, constataram jornalistas da AFP.

A Procuradoria acusa Morales de manter um relacionamento com uma adolescente de 15 anos, com quem teve uma filha. Segundo o expediente, os pais da suposta vítima teriam consentido os fatos em troca de benefícios.

Morales, alvo de uma ordem de captura por este caso, está na região cocaleira do Chapare, seu reduto político, resguardado por milhares de camponeses que montam guarda para evitar uma incursão policial.

Em janeiro de 2025, depois de não ter se apresentado a uma convocação da justiça quando ainda era investigado, um juiz o declarou à "revelia".

Esta condição pode impedir que um processo comece até que o acusado compareça, exceto em casos de corrupção, advertiu na sexta-feira o juiz Luis Ortiz Flores, a maior autoridade judicial de Tarija.

"Nesse caso, cabe ao tribunal (a cargo desta audiência) analisar esta situação", disse Flores à imprensa.

A equipe de advogados do ex-presidente usa o mesmo argumento. "A Convenção Interamericana (de Direitos Humanos) exige a presença do sujeito para ser ouvido (...), estar diante de seus juízes e apresentar meios de defesa", disse à AFP na sexta-feira Wilfredo Chávez, advogado de Morales.

Ele antecipou que nem Morales, nem sua defesa se apresentariam porque não tinham "sido notificados". Segundo ele, a corte não enviou a convocação para o domicílio de Morales, mas o chamou por meio de um decreto, uma publicação oficial em mídia impressa.

A defesa do ex-presidente socialista (2006-2019) rejeita as acusações. Assegura que foi aberta uma investigação sobre o mesmo caso em 2019, que foi arquivada um ano depois. Então, foi investigado por estupro, um crime que implica ter conjunção carnal com uma menor entre 14 e 18 anos.

O caso foi reativado em 2024, desta vez sob a figura penal de tráfico de pessoas com agravante.

As autoridades planejam dar uma coletiva de imprensa durante a manhã.