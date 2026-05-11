Suspeito de tentar assassinar Trump durante jantar de imprensa se declara inocente

O homem da Califórnia acusado de tentar assassinar o presidente americano, Donald Trump, durante um jantar de gala da imprensa em Washington no mês passado se declarou inocente, segundo vários veículos americanos.

Cole Allen, de 31 anos, apresentou a declaração de inocência durante uma audiência nesta segunda-feira (11) em um tribunal federal de distrito na capital americana, segundo The Hill e outros veículos.

Allen compareceu ao tribunal vestido com um macacão laranja e algemado.

Ele enfrenta quatro acusações relacionadas ao ataque de 25 de abril durante o jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca em um hotel no centro de Washington e pode pegar prisão perpétua se for condenado.

Allen é acusado de tentar assassinar o presidente, transportar uma arma de fogo e munições entre estados com a intenção de cometer um crime grave, usar uma arma de fogo durante um crime violento e agredir um agente federal.

Segundo os promotores, este engenheiro com alta formação acadêmica viajou de trem de sua casa na Califórnia até Washington com um arsenal que incluía uma escopeta, uma pistola e várias facas.

Este ataque constitui a terceira tentativa de assassinato contra Trump, de 79 anos, em menos de dois anos.

O presidente republicano já havia sido alvo de um primeiro atentado em julho de 2024 durante um comício de campanha, no qual ficou ferido em uma orelha, e depois, alguns meses mais tarde, em seu campo de golfe na Flórida.

A próxima audiência desta causa está prevista para 29 de junho, segundo vários veículos.