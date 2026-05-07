Suposta carta de suicídio de  Jeffrey Epstein é divulgada pela Justiça dos Estados Unidos

Suposta carta de suicídio deixada por Jeffrey Epstein em 2019. DOJ / Reprodução

A Justiça dos Estados Unidos revelou, nesta quarta-feira (6), uma suposta carta de suicídio deixada por Jeffrey Epstein, acusado de liderar uma rede de tráfico sexual.

De acordo com o g1, a existência do suposto recado teria sido revelada pelo jornal The New York Times no final de abril. Após um pedido do jornal norte-americano, o conteúdo foi divulgado pela Justiça.

O documento estava sob sigilo e pertence ao processo judicial envolvendo Nicholas Tartaglione, um ex-companheiro de cela de Epstein, responsável por achar o recado após o bilionário ter sido encontrado desacordado em sua cela.

A carta

"Eles me investigaram por meses — NÃO ENCONTRARAM NADA!!! Então o resultado foi uma acusação de 16 anos atrás. É um privilégio poder escolher o momento de dizer adeus. O que você quer que eu faça — cair no choro!! NÃO É LEGAL — NÃO VALE A PENA!!", diz a suposta carta.

De acordo com o The New York Times, na época, Epstein teria acusado o companheiro de cela de atacá-lo e declarado que não era suicida. O financista foi transferido de cela e encontrado morto dias depois.

Tartaglione, ex-policial condenado por homicídio, afirmou ter encontrado o recado dentro de um livro deixado por Epstein na antiga cela. O detento declarou ter entregue o documento ao próprio advogado como medida preventiva caso ele voltasse a ser acusado de agressão pelo criminoso sexual.

Os investigadores encarregados da apuração da morte de Epstein não tiveram acesso ao documento em questão, segundo o jornal norte-americano.

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