Suposta carta de suicídio de  Jeffrey Epstein é divulgada pela Justiça dos Estados Unidos

A Justiça dos Estados Unidos revelou, nesta quarta-feira (6), uma suposta carta de suicídio deixada por Jeffrey Epstein, acusado de liderar uma rede de tráfico sexual.
De acordo com o g1, a existência do suposto recado teria sido revelada pelo jornal The New York Times no final de abril. Após um pedido do jornal norte-americano, o conteúdo foi divulgado pela Justiça.
O documento estava sob sigilo e pertence ao processo judicial envolvendo Nicholas Tartaglione, um ex-companheiro de cela de Epstein, responsável por achar o recado após o bilionário ter sido encontrado desacordado em sua cela.
A carta
"Eles me investigaram por meses — NÃO ENCONTRARAM NADA!!! Então o resultado foi uma acusação de 16 anos atrás. É um privilégio poder escolher o momento de dizer adeus. O que você quer que eu faça — cair no choro!! NÃO É LEGAL — NÃO VALE A PENA!!", diz a suposta carta.
De acordo com o The New York Times, na época, Epstein teria acusado o companheiro de cela de atacá-lo e declarado que não era suicida. O financista foi transferido de cela e encontrado morto dias depois.
Tartaglione, ex-policial condenado por homicídio, afirmou ter encontrado o recado dentro de um livro deixado por Epstein na antiga cela. O detento declarou ter entregue o documento ao próprio advogado como medida preventiva caso ele voltasse a ser acusado de agressão pelo criminoso sexual.
Os investigadores encarregados da apuração da morte de Epstein não tiveram acesso ao documento em questão, segundo o jornal norte-americano.
Procure ajuda
Caso você esteja enfrentando alguma situação de sofrimento intenso ou pensando em cometer suicídio, pode buscar ajuda para superar este momento de dor. Lembre-se de que o desamparo e a desesperança são condições que podem ser modificadas e que outras pessoas já enfrentaram circunstâncias semelhantes.
Se não estiver confortável em falar sobre o que sente com alguém de seu círculo próximo, o Centro de Valorização da Vida (CVV) presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo e anonimato. O CVV (cvv.org.br) conta com mais de 4 mil voluntários e atende mais de 3 milhões de pessoas anualmente. O serviço funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados), pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil (confira os endereços neste link).
Você também pode buscar atendimento na Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua casa, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no telefone 192, ou em um dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) do Estado. A lista com os endereços dos CAPS do Rio Grande do Sul está neste link.