Suécia fecha acordo para fornecimento de caças Saab à Ucrânia

A Suécia fechou um novo acordo de defesa que prevê que a Ucrânia receba, inicialmente, até 36 caças Gripen, da Saab. Em entrevista coletiva conjunta nesta quinta-feira, 28, o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, e o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmaram que a Ucrânia pretende comprar até 20 aeronaves, enquanto a Suécia doará outras 16 de sua frota atual.

A Ucrânia planeja destinar cerca de 2,5 bilhões de euros do Empréstimo de Apoio da União Europeia à Ucrânia para a compra.

Após a notícia, as ações da Saab subiam 5,6% na Bolsa de Estocolmo.

Suécia e Ucrânia assinaram no ano passado um acordo de cooperação em defesa aérea que incluía a possibilidade de exportar entre 100 e 150 caças Gripen para a Ucrânia.

"Vamos comprar todos os 150 jatos", disse Zelenski a repórteres durante a coletiva.

O acordo anunciado hoje integra um pacote mais amplo de apoio sueco à Ucrânia, que também inclui munições, capacidades de guerra eletrônica, apoio à inovação e treinamento de pilotos, entre outras medidas.

Segundo o governo sueco, a doação de aeronaves, mísseis e treinamento é estimada em cerca de 22 bilhões de coroas suecas (US$ 2,37 bilhões), enquanto outras iniciativas de apoio somam 3 bilhões de coroas.

Com esse pacote, o total do apoio da Suécia à Ucrânia desde o início da guerra com a Rússia chega a 128 bilhões de coroas, afirmou Kristersson.

As aeronaves doadas inicialmente podem começar a operar na Ucrânia já no próximo ano. Os dois países buscarão concluir o quanto antes o acordo relativo às aeronaves compradas, com entregas previstas para começar antes de 2030.

Para repor os aviões doados, a Suécia comprará novos caças Gripen.

A Saab disse que dará suporte às negociações entre Suécia e Ucrânia sobre os jatos a serem adquiridos, mas ressaltou que, até o momento, não recebeu contrato nem pedido firme. Fonte: Dow Jones Newswires.