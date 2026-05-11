Submarinos Ghadir estão no Estreito de Ormuz, diz agência do Irã

A agência iraniana Tasnim informou nesta segunda-feira, 11, que submarinos da classe Ghadir estão implantados no Estreito de Ormuz, em meio ao aumento das tensões na região do Golfo Pérsico. Em nota no Telegram, a agência descreveu o equipamento como o "guardião invisível do Estreito de Ormuz".

Segundo a Tasnim, o submarino Ghadir foi desenvolvido especificamente para operar nas condições geográficas e marítimas do Golfo Pérsico e do estreito, considerado uma das principais rotas globais para o transporte de petróleo.

A agência destacou que o submarino possui capacidade de permanecer oculto no leito do mar, característica que dificultaria sua detecção por sistemas de radar quando posicionado no fundo do oceano. O modelo também conta com dois tubos de torpedo de longo alcance de 533 milímetros e capacidade de lançamento de mísseis de cruzeiro antinavio a partir desses compartimentos.