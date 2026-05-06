Startup franco-americana Genesis AI revela seu primeiro modelo de robô

A startup franco-americana Genesis AI apresentou, nesta quarta-feira (6), seu primeiro modelo de inteligência artificial (IA) para robôs, juntamente com uma mão robótica capaz de realizar tarefas precisas, em meio à corrida por robôs inteligentes que se intensifica em todo o mundo.

Chamado de "GENE-26.5", este modelo alimenta uma mão robótica equipada com uma luva com sensores táteis, permitindo coletar dados e "executar tarefas manuais complexas e demoradas", afirmou a empresa em um comunicado.

Em vídeos de demonstração fornecidos pela Genesis AI, um robô equipado com este dispositivo aparece preparando uma vitamina, fazendo ovos mexidos, tocando piano e até mesmo manipulando uma pipeta de laboratório.

Um dos desafios para os modelos de IA generativa aplicados à robótica é dominar tarefas precisas que combinam visão e relações espaciais entre objetos.

Muitas empresas que afirmam ter humanoides "autônomos" estão, na verdade, usando robôs operados remotamente.

A Genesis AI disse à AFP que as mãos robóticas em seus vídeos não eram controladas à distância.

A startup, que conta com cerca de sessenta funcionários e escritórios em Paris e Palo Alto, Califórnia, planeja apresentar em breve um robô totalmente funcional.

Para treinar o robô, a empresa sugere que seus funcionários usariam luvas enquanto realizam tarefas, gerando dados que formarão uma "biblioteca de habilidades manuais".

A empresa também utiliza "vídeos em primeira pessoa capturados por operadores usando câmeras", de acordo com o comunicado.

A mão robótica deverá estar disponível comercialmente em pequena escala ainda este ano, afirmou a empresa.

Embora o dispositivo seja atualmente fabricado na China, a Genesis AI afirma estar trabalhando para internalizar a produção até 2027.