Starmer reafirma que ficará no cargo apesar de pressão por renúncia no Reino Unido

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, voltou a dizer nesta terça-feira (12) que pretende permanecer no cargo, apesar dos pedidos para que renuncie após o revés do Partido Trabalhista nas eleições locais da semana passada.

Em reunião com ministros, Starmer afirmou assumir a responsabilidade pelas perdas sofridas pela legenda de centro-esquerda em todo o país, mas disse que seguirá no comando. Segundo ele, existe um procedimento formal para destituir um líder - e esse processo não foi acionado.

"O país espera que sigamos governando", disse. "É isso que estou fazendo e é isso que precisamos fazer."

Mais cedo, Starmer perdeu o primeiro integrante de seu governo desde o início da pressão por sua saída. A ministra de Habitação, Comunidades e Governo Local, Miatta Fahnbulleh, deixou o cargo e pediu que o premiê "faça o que é certo para o país" e estabeleça um cronograma para se afastar.

Fahnbulleh, uma ministra de escalão inferior associada à ala esquerda do partido, disse ter orgulho do trabalho realizado, mas criticou o governo por não atuar com a visão, o ritmo e o mandato de mudança concedidos pelos eleitores.

"Também não governamos como um Partido Trabalhista com clareza sobre nossos valores e firmeza em nossas convicções", afirmou. Fonte: Associated Press.