SpaceX apresenta pedido para abertura de capital

O prospecto de oferta pública inicial (IPO) da SpaceX, a empresa aeroespacial do bilionário Elon Musk, foi tornado público nesta quarta-feira (20) e apresentou as linhas gerais do que pode se tornar a maior abertura de capital da história dos mercados.

Em documentos publicados pelo órgão regulador do mercado americano (SEC), a empresa revelou que teve um faturamento de 18,7 bilhões de dólares em 2025.

A SpaceX pretende realizar sua abertura de capital em junho, mas não revelou quanto deseja captar, embora alguns relatos indiquem que buscaria até 75 bilhões de dólares.

A companhia pretende estrear no mercado Nasdaq sob o código SPCX.

É a primeira vez que a SpaceX divulga publicamente informações financeiras tão detalhadas.

O documento também menciona que a empresa registrou uma perda operacional de 2,6 bilhões de dólares, ao destinar grandes somas ao desenvolvimento de foguetes de próxima geração e de inteligência artificial.

O documento S-1, um texto que as empresas são obrigadas a apresentar à SEC antes de serem listadas em uma bolsa de valores pública, fornece aos potenciais investidores informações financeiras detalhadas, fatores de risco e a estratégia empresarial.

A apresentação mostrou que o negócio de internet via satélite Starlink, da SpaceX, é claramente o principal motor financeiro da companhia, ao gerar 11,4 bilhões de dólares em receita em 2025, quase 50% a mais em relação ao ano anterior.

O segmento de IA, que inclui a xAI e a plataforma X, registrou 3,2 bilhões de dólares em receita ao longo de 2025, mas anotou uma perda operacional de 6,4 bilhões de dólares.

A apresentação confirmou uma estrutura acionária que deixará Musk firmemente no comando da companhia após a abertura de capital.

Musk, o homem mais rico do mundo, passará a controlar aproximadamente 79% do poder de voto, enquanto possui cerca de 42% do capital.

Essa abertura de capital representa um "ponto de inflexão importante para o setor espacial e tecnológico", reagiu o analista financeiro Dan Ives, da Wedbush.