Sony Music compra catálogo musical da Recognition, com sucessos de Beyoncé e Leonard Cohen

A Sony Music comprará os direitos de canções icônicas de Beyoncé, Leonard Cohen e outros gigantes da música da gestora de investimentos Blackstone, em um acordo avaliado em cerca de 4 bilhões de dólares (R$ 19,6 bilhões).

A compra do catálogo da Recognition, com sede em Londres e um acervo de mais de 45 mil canções, faz parte da associação da Sony com a entidade de investimentos singapurense GIC, que anunciou o acordo nesta segunda-feira (11).

O Financial Times informou que o acordo está avaliado em cerca de 4 bilhões de dólares (R$ 19,6 bilhões), citando uma pessoa familiarizada com a operação.

Sony e GIC não responderam imediatamente ao pedido de comentários da AFP sobre o valor da operação.

A Recognition não quis comentar.

A transação deixa a Sony em condições de receber pagamentos por reproduções em streaming de sucessos que vão de "Don't Stop Believin'", do Journey, e "Single Ladies (Put A Ring On It)", de Beyoncé, a "Bad Romance", de Lady Gaga, e "Hallelujah", de Leonard Cohen.

A Recognition - originalmente Hipgnosis Songs Fund - abriu capital em 2018 antes de ser adquirida em 2024 por 1,6 bilhão de dólares (R$ 7,84 bilhões) pela gestora de ativos americana Blackstone, que lhe deu seu novo nome.

O acordo "gera um resultado sólido para a Blackstone e nossos investidores e representa um novo voto de confiança nos direitos musicais como uma classe de ativos consolidada", declarou Qasim Abbas, diretor-gerente sênior da Blackstone.

O presidente da Sony Music, Rob Stringer, afirmou, por sua vez: "Estamos muito orgulhosos e entusiasmados de representar este incrível catálogo de algumas das melhores canções da história do pop por meio desta aquisição transcendental".